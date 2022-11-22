Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

03:50

Город

"Мой район. Навигатор": столичные специалисты обновили станцию метро "Варшавская"

"Мой район. Навигатор": столичные специалисты обновили станцию метро "Варшавская"

Пассажирам верхних полок разрешат занимать нижние для приема пищи

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал Мещерская будущего МЦД-4

Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Пассажиропоток на МЦД-2 увеличился после закрытия станций Замоскворецкой линии метро

Еще на 7 столичных улицах трамвайные пути будут отделены от автомобилей

Затор образовался перед Лефортовским тоннелем на севере-востоке Москвы

Новости часа: более 105 тыс абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

С 2019 года, с момента закрытия Каховской линии, на "Варшавской" велись работы по вводу станции в состав Большой кольцевой линии. Единственное, что напоминает о прежнем облике станции, – исторические панно. Специалисты разобрали четыре кованые картины до мельчайших деталей и восстановили металл с помощью специальной технологии.

Помимо реконструкции бывшей Каховской линии идет строительство еще двух участков БКЛ. Самую большую кольцевую линии планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидеогород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика