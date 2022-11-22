"Мой район. Навигатор": столичные специалисты обновили станцию метро "Варшавская"

С 2019 года, с момента закрытия Каховской линии, на "Варшавской" велись работы по вводу станции в состав Большой кольцевой линии. Единственное, что напоминает о прежнем облике станции, – исторические панно. Специалисты разобрали четыре кованые картины до мельчайших деталей и восстановили металл с помощью специальной технологии.

Помимо реконструкции бывшей Каховской линии идет строительство еще двух участков БКЛ. Самую большую кольцевую линии планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".