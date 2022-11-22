"Мой район. Навигатор": монтаж ледовой площадки завершился на ВДНХ

На ВДНХ в промышленных масштабах намораживают лед. Процессом занимаются сразу 11 холодильных установок. Монтаж ледовой площадки завершился и специалисты приступили к заливке самого большого катка страны.

Каток на центральной аллее ВДНХ площадью 20 тысяч квадратных метров протянется до павильона "Земледелие", ледовые дорожки окружают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Гостей будет радовать не только традиционная иллюминация, но и подледная подсветка. Открытие запланировано на 25 ноября, уже можно купить билеты на сеансы.