Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 ноября, 21:20

Город

"Мой район. Навигатор": реабилитация Сухого и Малого прудов завершилась в "Кускове"

"Мой район. Навигатор": реабилитация Сухого и Малого прудов завершилась в "Кускове"

"Мой район. Навигатор": почта Деда Мороза заработала в столице

Очистные сооружения "Шишкин лес" реконструируют в ТиНАО

Москвичи выбрали формат празднования Нового года в столице

Еще на 7 столичных улицах трамвайные пути будут отделены от автомобилей

Затор образовался перед Лефортовским тоннелем на севере-востоке Москвы

Москвичам рассказали, в каком формате пройдет празднование Нового года

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома № 5 завершился в Пересветовом переулке

"Мой район. Обратная связь": монтаж аттракциона "Лента Мебиуса" завершился на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось на Ленинском проспекте

В парке "Кусково" специалисты воссоздали уютную атмосферу старых московских дач. Когда-то рядом с местным Сухим прудом была деревня Вешняки, потом дачный поселок и зона отдыха. В последнее время пруд стоял без воды. Поэтому было принято решение почистить водоем. Специалисты углубили дно, а в грунт уложили мембрану, чтобы предотвратить исчезновение воды.

Реабилитировали и Малый пруд: он настолько зарос, что посетители парка даже не знали о его существовании. Оба водоема очистили от ила, который скапливался из-за опавших листьев и веток.

Из прудов убрали весь бытовой мусор: покрышки, бутылки, металлический лом. А благодаря обновленной системе перелива водоемы стали частью Большого Дворцового пруда. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика