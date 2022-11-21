"Мой район. Навигатор": реабилитация Сухого и Малого прудов завершилась в "Кускове"

В парке "Кусково" специалисты воссоздали уютную атмосферу старых московских дач. Когда-то рядом с местным Сухим прудом была деревня Вешняки, потом дачный поселок и зона отдыха. В последнее время пруд стоял без воды. Поэтому было принято решение почистить водоем. Специалисты углубили дно, а в грунт уложили мембрану, чтобы предотвратить исчезновение воды.

Реабилитировали и Малый пруд: он настолько зарос, что посетители парка даже не знали о его существовании. Оба водоема очистили от ила, который скапливался из-за опавших листьев и веток.

Из прудов убрали весь бытовой мусор: покрышки, бутылки, металлический лом. А благодаря обновленной системе перелива водоемы стали частью Большого Дворцового пруда. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".