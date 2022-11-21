Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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21 ноября, 20:00

Общество

"Мой район. Навигатор": почта Деда Мороза заработала в столице

"Мой район. Навигатор": почта Деда Мороза заработала в столице

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В столице Дед Мороз поздравляет не только детей на елках, но и пассажиров метро. В этом году Дедушка отправился в подземку отмечать свой день рождения: проехал по кольцевой линии метро от станции "Новослободская" до "Комсомольской", вручая пассажирам подарки. Некоторым даже удалось передать Деду Морозу записки с новогодними пожеланиями.

Передать письмо может каждый: специальные почтовые ящики уже поставили в 41 столичном парке, а также в досуговых центрах, детских кафе и торгово-развлекательных центрах. Узнать их легко по надписи "Московская усадьба Деда Мороза" и новогоднему оформлению.

Из четырех миллионов писем, отправленных Деду Морозу, примерно треть посланий написали взрослые. И чаще всего они просят не о подарках. Одни жалуются на начальство, маленькую зарплату и проблемы в семье. Другие мечтают о благополучии и здоровье родных, а также о мире на Земле.

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