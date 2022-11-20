"Мой район. Навигатор": на Москве-реке запустят электрические трамваи

Спустя 16 лет на Москве-реке снова запустят общественный транспорт. В акватории сейчас тестируют электрический трамвай "Филька", на котором можно будет кататься круглый год. Увидеть судно уже можно на маршруте от Киевского вокзала до парка "Фили".

На Киевском причале между тем установили первый понтон для швартовки и зарядки электротрамваев. Внутри павильона в ожидании поездки пассажиры смогут посидеть в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом. Расписание рейсов будут показывать на медиаэкранах. Всего на Москве-реке разместят 23 плавучих причала.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

