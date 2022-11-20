Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:35

Город

"Мой район. Навигатор": на Москве-реке запустят электрические трамваи

"Мой район. Навигатор": на Москве-реке запустят электрические трамваи

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы благоустроили

В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Новости часа: на Сахалине стартовало оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа

"Мой район. Навигатор": реставрация здания Литературного института им Горького завершилась

Празднование дня рождения Деда Мороза проходит в заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Строительство комплекса при храме Святителя Спиридона завершают в Коптеве

Спустя 16 лет на Москве-реке снова запустят общественный транспорт. В акватории сейчас тестируют электрический трамвай "Филька", на котором можно будет кататься круглый год. Увидеть судно уже можно на маршруте от Киевского вокзала до парка "Фили".

На Киевском причале между тем установили первый понтон для швартовки и зарядки электротрамваев. Внутри павильона в ожидании поездки пассажиры смогут посидеть в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом. Расписание рейсов будут показывать на медиаэкранах. Всего на Москве-реке разместят 23 плавучих причала.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика