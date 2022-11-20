"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы благоустроили

Желающих погулять по набережной канала имени Москвы в последнее время заметно прибавилось. После благоустройства там появились удобные дорожки и тропинки. Для детей организовали игровую площадку. А для тех, кто любит активно проводить время теперь есть спортивный кластер.

Кроме того, вдоль всей набережной обустроили пикниковые точки. Также там построили амфитеатр, в котором будут проходить мероприятия и создали зону отдыха со смотровой площадкой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

