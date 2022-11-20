Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:40

Город

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы благоустроили

"Мой район. Навигатор": набережную канала имени Москвы благоустроили

В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

В Москве реализуются цифровые решения во всех строительных процессах – Бочкарев

Новости часа: на Сахалине стартовало оформление выплат для пострадавших из-за взрыва газа

"Мой район. Навигатор": реставрация здания Литературного института им Горького завершилась

Празднование дня рождения Деда Мороза проходит в заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Строительство комплекса при храме Святителя Спиридона завершают в Коптеве

Схему движения на Новопесчаной улице изменили в связи с ремонтом памятника

Желающих погулять по набережной канала имени Москвы в последнее время заметно прибавилось. После благоустройства там появились удобные дорожки и тропинки. Для детей организовали игровую площадку. А для тех, кто любит активно проводить время теперь есть спортивный кластер.

Кроме того, вдоль всей набережной обустроили пикниковые точки. Также там построили амфитеатр, в котором будут проходить мероприятия и создали зону отдыха со смотровой площадкой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика