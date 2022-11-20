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Транспорт

"Мой район. Навигатор": новую станцию метро "Потапово" начнут отапливать в 2024 году

"Мой район. Навигатор": новую станцию метро "Потапово" начнут отапливать в 2024 году

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Новая станция "Потапово" на Сокольнической ветке метро станет первой отапливаемой наземной платформой.

Оценить современные технологии и футуристический дизайн можно будет в 2024 году, когда станция откроется для пассажиров. Работы на ней завершены уже почти на 60%.

Чтобы на платформе было тепло, специалисты установят больше вентиляционного оборудования, а вестибюли дополнительно утеплят. На путевых стенах будут двойные стеклопакеты.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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