18 ноября, 21:30Город
"Мой район. Навигатор": исторический вид "Лужников" сохранился после реконструкции
Около 9 лет назад стадион "Лужники" был закрыт на масштабную реконструкцию. Несмотря на полное обновление арены, специалистам удалось сохранить ее исторический облик.
Кроме того, строительство "Лужников" продлилось в течение одного года и трех месяцев. Это достаточно короткие сроки для масштабного проекта. Открыли стадион в июле 1956 года футбольным матчем. Сборная России играла со спортсменами из Китая.
Подробнее об истории "Лужников" – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор