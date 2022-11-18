"Мой район. Навигатор": исторический вид "Лужников" сохранился после реконструкции

Около 9 лет назад стадион "Лужники" был закрыт на масштабную реконструкцию. Несмотря на полное обновление арены, специалистам удалось сохранить ее исторический облик.

Кроме того, строительство "Лужников" продлилось в течение одного года и трех месяцев. Это достаточно короткие сроки для масштабного проекта. Открыли стадион в июле 1956 года футбольным матчем. Сборная России играла со спортсменами из Китая.

Подробнее об истории "Лужников" – в эфире телеканала Москва 24.

