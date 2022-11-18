Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18 ноября, 21:30

Город

"Мой район. Навигатор": исторический вид "Лужников" сохранился после реконструкции

"Мой район. Навигатор": исторический вид "Лужников" сохранился после реконструкции

Москвичам рассказали о ледовых площадках города

Новости часа: в ЦБ заявили о снижении розничного кредитования в РФ в октябре

"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

Загруженность столичных дорог достигла 9 баллов

"Мой район. Навигатор": около 250 новых парковок появятся в Москве до конца года

Новости часа: минимум 6 человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

"The City. Идём": экзотические растения в Москве

Трафик в столице достиг 9 баллов из-за непогоды

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Около 9 лет назад стадион "Лужники" был закрыт на масштабную реконструкцию. Несмотря на полное обновление арены, специалистам удалось сохранить ее исторический облик.

Кроме того, строительство "Лужников" продлилось в течение одного года и трех месяцев. Это достаточно короткие сроки для масштабного проекта. Открыли стадион в июле 1956 года футбольным матчем. Сборная России играла со спортсменами из Китая.

Подробнее об истории "Лужников" – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика