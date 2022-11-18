"Мой район. Навигатор": с 2010 года в Москве построили около 1 110 км новых дорог

С 2010 года в Москве построили около 1 110 километров новых дорог. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Дороги были построены с целью закрутить более эффективно весь транспортный поток. Помимо этого, власти города имели цель снизить нагрузку на улично-дорожную сеть при росте личного и коммерческого транспорта.

Работы в городе продолжаются. В настоящее время специалисты реконструируют еще две клеверные развязки: на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Липецкой улицей.

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