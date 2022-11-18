"Мой район. Навигатор": в Зюзине построят новый жилой квартал по программе реновации

В столичном районе Зюзино построят новый жилой квартал. Туда переедут участники программы реновации. Проект планировки уже утвержден.

Квартал расположится на Одесской улице и займет почти 7 гектаров. Застраивать будут территорию недалеко от станции метро "Нахимовский проспект".

В кварталах по программе реновации, помимо жилых домов, строят школы, детские сады, поликлиники, а на первых этажах новостроек откроют магазины, салоны красоты, кофейни и пекарни. Жители могут выкупить или арендовать помещение, чтобы создать собственное предприятие.

Как ожидается, благодаря программе реновации в столице за 10 ближайших лет появится около 200 тысяч новых рабочих мест.