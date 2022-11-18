"Мой район. Навигатор": в Переделкине появятся две островные платформы с навесами

Вместо старой платформы в Переделкине пассажиры скоро смогут пользоваться современным вокзалом. Это произойдет до конца 2022 года. Там появятся две островные платформы с навесами на всю длину.

Еще одна новинка – подземный пассажирский вестибюль, благодаря которому горожанам больше не придется ходить через железнодорожные пути. Переход оборудуют лифтами и эскалаторами, что очень удобно для маломобильных людей.

Переделкино войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра, который соединит Киевское и Горьковское направления железной дороги. Останавливаться поезда на этом маршруте станут и у станции Мещерская.

