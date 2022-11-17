"Мой район. Навигатор": строительство современных направленных съездов ведут в Москве

"Лепестки" уже не в моде. На смену старым клеверным развязкам на столичные дороги приходят современные направленные съезды. Они лучше распределяют потоки машин и не создают заторы.

Одна из таких новых развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова более чем на треть. Работы планируют завершить в следующем году. На будущем съезде в сторону центра укладывают металлические блоки и каркас дороги.

Также наполовину построили эстакаду, по которой можно будет съезжать с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД. Всего на Алтуфьевском шоссе построят 5,5 километра дорог.