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17 ноября, 20:00

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"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов

"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов

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В Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов. В городе закрылись все пункты проката.

До начала следующего сезона прогулочный транспорт будет находиться в сервисных центрах. Там специалисты проверят состояние техники и при необходимости проведут ремонт.

В 2022 году популярность услуги достигла пика. Велосипеды и самокаты арендовали в 3 раза чаще, чем в 2021 году. В Дептрансе Москвы насчитали более 26 миллионов поездок.

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