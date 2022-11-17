"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов

В Москве завершился сезон проката велосипедов и самокатов. В городе закрылись все пункты проката.

До начала следующего сезона прогулочный транспорт будет находиться в сервисных центрах. Там специалисты проверят состояние техники и при необходимости проведут ремонт.

В 2022 году популярность услуги достигла пика. Велосипеды и самокаты арендовали в 3 раза чаще, чем в 2021 году. В Дептрансе Москвы насчитали более 26 миллионов поездок.

