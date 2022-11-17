"Мой район. Навигатор": Литературный институт имени Горького отреставрировали

Дом Герцена на Тверском бульваре снова готов принять студентов. Завершилась масштабная реконструкция и реставрация здания Литературного института имени Горького.

С 2017 года начались строительно-монтажные и реставрационные работы. За этот период был проделан широкий спектр работ. По архивным документам строители полностью воссоздали фасад. Еще удалось сохранить исторический облик Литературного института. Специалисты восстановили интерьер начала ХХ века: мраморные подоконники, каменные лестницы, деревянные потолочные карнизы и лепной декор.