"Мой район. Навигатор": благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

В Таганском районе благоустроили пруд, которому более 100 лет. По одной из версий, водоем получил такое название благодаря жившим в этой местности калитникам – мастерам, изготавливающим кожаные сумки и кошельки.

Специалисты поставили себе задачу сохранить красоту этого исторического места. В ходе реконструкции водоем был очищен от ила, заново сформировано дно и построен откосный берег. Вокруг пруда обустроили большую зону отдыха, установили детские и спортивные площадки, а также сделали амфитеатр с видом на воду.