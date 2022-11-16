"Мой район. Навигатор": благоустройство Калитниковского пруда завершили в столице

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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16 ноября, 20:00

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В Таганском районе благоустроили пруд, которому более 100 лет. По одной из версий, водоем получил такое название благодаря жившим в этой местности калитникам – мастерам, изготавливающим кожаные сумки и кошельки.

Специалисты поставили себе задачу сохранить красоту этого исторического места. В ходе реконструкции водоем был очищен от ила, заново сформировано дно и построен откосный берег. Вокруг пруда обустроили большую зону отдыха, установили детские и спортивные площадки, а также сделали амфитеатр с видом на воду.

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Сюжет: "Мой район"
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