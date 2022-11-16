"Мой район. Навигатор": специалисты создадут новый мост через Яузу в Москве

Через Яузу перебросят еще один мост. Он соединит столичные районы Богородское и Сокольники.

Специалисты одновременно с мостом строят и прилегающую новую трассу. Мост длиной 40 метров и 300-метровая дорога свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов. В каждом направлении сделают по две полосы для движения.

Для пешеходов обустроят специальные тротуары. Светофор установят на пересечении нового проезда с проспектом Ветеранов. Когда все строительные работы завершатся, специалисты разобьют газон, высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников.