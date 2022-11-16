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16 ноября, 06:20

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"Мой район. Навигатор": специалисты создадут новый мост через Яузу в Москве

"Мой район. Навигатор": специалисты создадут новый мост через Яузу в Москве

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Через Яузу перебросят еще один мост. Он соединит столичные районы Богородское и Сокольники.

Специалисты одновременно с мостом строят и прилегающую новую трассу. Мост длиной 40 метров и 300-метровая дорога свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов. В каждом направлении сделают по две полосы для движения.

Для пешеходов обустроят специальные тротуары. Светофор установят на пересечении нового проезда с проспектом Ветеранов. Когда все строительные работы завершатся, специалисты разобьют газон, высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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