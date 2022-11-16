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"Мой район. Навигатор": сезон летней речной навигации закрыли на Северном речном вокзале

"Мой район. Навигатор": сезон летней речной навигации закрыли на Северном речном вокзале

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На Северном речном вокзале торжественно закрыли сезон летней речной навигации. Столичные теплоходы будут готовить к зимовке.

В 2022 году обновленные причалы приняли более 700 тысяч пассажиров. Корабли останавливались на Северном речном вокзале и уходили в дальнейшее плавание свыше 11 тысяч раз. В списке направлений – 38 российских городов: Санкт-Петербург, Ярославль, Астрахань, Ростов-на-Дону и многие другие.

По акватории Москвы-реки горожане в этом году путешествовали гораздо чаще, чем в 2021 году: количество поездок увеличилось на 40%. Новый навигационный сезон начнется по традиции в конце апреля.

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