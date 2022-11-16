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"Мой район. Навигатор": водный вид городского транспорта готовят к запуску в Москве

"Мой район. Навигатор": водный вид городского транспорта готовят к запуску в Москве

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Спустя 16 лет на Москву-реку возвращается общественный транспорт. В акватории на данный момент тестируют электрический трамвай "Филька", на котором можно будет кататься круглый год. Он проходит проверку на морозостойкость. Назвали трамвай в честь малой реки на западе столицы.

Увидеть судно можно на маршруте от Киевского вокзала до парка "Фили". За футуристический дизайн и новомодный вид его уже прозвали космическим кораблем.

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