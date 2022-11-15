15 ноября, 21:45Город
"Мой район. Навигатор": четыре тематических зоны отдыха появились в ТиНАО
В ТиНАО в 2022 году появились четыре тематических зоны отдыха: "Марьинский ручей", "Природный", "Редут 1812 года" и детский парк в поселке Рогово. Во всех парках обустроили прогулочные аллеи и велодорожки, спортивные площадки и пикниковые зоны, специалисты привели в порядок газоны, цветники, высадили деревья и кустарники.
В историко-мемориальном парке "Редут 1812 года" привели в порядок памятник военной фортификации времен Отечественной войны. Там придумали специальные экскурсии и прогулочные маршруты, сделали смотровую площадку.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.