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Транспорт

"Мой район. Навигатор": станция "Потапово" станет первой отапливаемой наземной платформой

"Мой район. Навигатор": станция "Потапово" станет первой отапливаемой наземной платформой

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Новая станция "Потапово" на Сокольнической ветке метро станет первой отапливаемой наземной платформой. Оценить современные технологии и футуристический дизайн можно будет в 2024 году, когда станция откроется для пассажиров. Работы завершены почти на 60%.

Когда станция откроется, жители юго-запада столицы будут тратить на поездки на 25 минут меньше. Вокруг станции построят новый жилой район.

Чтобы на платформе было тепло, установят больше вентиляционного оборудования, а вестибюли дополнительно утеплят. На путевых стенах будут двойные стеклопакеты. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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