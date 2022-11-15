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"Мой район. Навигатор": Красная площадь преобразится к новогодним праздникам

"Мой район. Навигатор": Красная площадь преобразится к новогодним праздникам

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Красная площадь преобразится к новогодним праздникам. В ГУМе уже появилась большая белоснежная ель. В ближайшее время в торговых галереях вырастет самый настоящий зимний лес. Это ежегодная традиция: в прошлом сезоне тут поместились около 100 елок.

Для декора в 2022 году выбрали бело-синюю цветовую гамму. Постамент, на котором установлено главное новогоднее дерево, раскрашен под гжель. Все остальные решения дизайнеры пока держат в секрете.

Точно известно, что полюбившийся горожанам каток на Красной площади традиционно начнет работу в конце ноября. Для заливки льда должна установиться стабильная температура ниже нуля. Организаторы обещают, что 17-й сезон запомнится посетителям множеством праздников, звездных мастер-классов и представлений.

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