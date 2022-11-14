Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 ноября, 21:45

Город

"Мой район. Навигатор": снежных барсов привезут в Московский зоопарк

"Мой район. Навигатор": снежных барсов привезут в Московский зоопарк

Жители Царицына заметили лису

В Терлецком парке на видео попала ласка

Лису заметили на территории детского сада на юго-востоке Москвы

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай соседских собак

Жители столицы прислали кадры ворующей из птичьей кормушки белки

"Мой район. Навигатор": состояние белого медведя Диксона

Очевидцы показали кадры оленя в Зеленограде

В Московский зоопарк начали слетаться утки Огари на зиму

Снежных барсов привезут в Московский зоопарк. Они переедут из Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском весной 2023 года.

Этих редких краснокнижных животных еще называют ирбисами или кошками-невидимками. В дикой природе увидеть этих животных практически невозможно.

Чтобы привлечь внимание к проблеме исчезающих диких животных, зоосад открыл выставку "Ирбис – кошка-невидимка". Она будет работать целый год.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
животныегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика