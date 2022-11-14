"Мой район. Навигатор": снежных барсов привезут в Московский зоопарк

Снежных барсов привезут в Московский зоопарк. Они переедут из Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском весной 2023 года.

Этих редких краснокнижных животных еще называют ирбисами или кошками-невидимками. В дикой природе увидеть этих животных практически невозможно.

Чтобы привлечь внимание к проблеме исчезающих диких животных, зоосад открыл выставку "Ирбис – кошка-невидимка". Она будет работать целый год.