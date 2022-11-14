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Транспорт

"Мой район. Навигатор": БКЛ столичного метро готова на 96%

"Мой район. Навигатор": БКЛ столичного метро готова на 96%

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Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Стало известно, что БКЛ столичного метро готова на 96%. Уже подключили к электросетям семь новых станций метро: "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники".

Длина кольцевой линии составит 70 километров. Так БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Ее планируют открыть в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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