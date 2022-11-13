"Мой район. Навигатор": 7 новых станций метро подключили к электросетям

Семь новых станций метро уже подключили к электросетям. В их числе "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольникики".

К станциям проложили кабели, а это около 40 километров проводов. БКЛ готова уже на 96%. Ее планируют открыть в 2023 году. Длина кольцевой составит 70 километров. Линия станет самой протяженной кольцевой веткой метро в мире.

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