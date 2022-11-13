Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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16:20

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"Мой район. Навигатор": в Северном Медведкове построят самый протяженный экопарк Европы

"Мой район. Навигатор": в Северном Медведкове построят самый протяженный экопарк Европы

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В Северном Медведкове строят самый протяженный экологический парк в Европе. Он расположился на территории почти 250 гектаров. Больше половины работ уже завершены. Так, к открытию готовят 16 павильонов, где будут находится кафе и пункты проката спортивного инвентаря.

Также в этом году благоустроили территорию вдоль улицы Северодвинская и на участке от улицы Широкая до Енисейской. Сделали променад, велосипедную и беговую дорожки, детские площадки и спортивные кластеры. Установили беседки и новые фонари. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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