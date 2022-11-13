"Мой район. Навигатор": в Северном Медведкове построят самый протяженный экопарк Европы

В Северном Медведкове строят самый протяженный экологический парк в Европе. Он расположился на территории почти 250 гектаров. Больше половины работ уже завершены. Так, к открытию готовят 16 павильонов, где будут находится кафе и пункты проката спортивного инвентаря.

Также в этом году благоустроили территорию вдоль улицы Северодвинская и на участке от улицы Широкая до Енисейской. Сделали променад, велосипедную и беговую дорожки, детские площадки и спортивные кластеры. Установили беседки и новые фонари. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".