"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории Измайловского Кремля

История Российского флота началась в Измайловском Кремле. Именно здесь Петр Великий в одном из старых амбаров нашел английский ботик и начал плавать на нем по Виноградному пруду. Этот ботик еще называют "дедушкой русского флота".

Первый раз село Измайлово упоминается в летописях XIV века, после оно стало резиденцией семьи Романовых. Здесь располагались царский зверинец, кузница, гончарня, пасека, ферма, оранжерея, стеклодувный и винный заводы. Юный Петр Первый устраивал в Измайлове первые баталии потешных полков, а после переноса резиденции в Санкт-Петербург Измайлово стало заповедной зоной.

В разное время здесь находились пансион, общежития для рабочих, склады и Дом культуры. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".