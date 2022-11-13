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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории Измайловского Кремля

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали об истории Измайловского Кремля

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История Российского флота началась в Измайловском Кремле. Именно здесь Петр Великий в одном из старых амбаров нашел английский ботик и начал плавать на нем по Виноградному пруду. Этот ботик еще называют "дедушкой русского флота".

Первый раз село Измайлово упоминается в летописях XIV века, после оно стало резиденцией семьи Романовых. Здесь располагались царский зверинец, кузница, гончарня, пасека, ферма, оранжерея, стеклодувный и винный заводы. Юный Петр Первый устраивал в Измайлове первые баталии потешных полков, а после переноса резиденции в Санкт-Петербург Измайлово стало заповедной зоной.

В разное время здесь находились пансион, общежития для рабочих, склады и Дом культуры. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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