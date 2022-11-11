Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 21:55

Город

"Мой район. Навигатор": строительство домов по реновации началось в 66 районах Москвы

"Мой район. Навигатор": строительство домов по реновации началось в 66 районах Москвы

"Мой район. Навигатор": скульптуру "Фонтан" отреставрируют на станции метро "Римская"

Москвичам рассказали об экспозиции музея "Биотех" на ВДНХ

Эксперт оценил ситуацию с переполненным рынком столичного жилья

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Собянин утвердил механизм региональных соглашений о защите и поощрении инвестиций

Крепление столба повредили на проспекте Андропова

Более 150 катков с искусственным льдом готовят к открытию в Москве

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Москвичам показали картину дня

В настоящее время по программе реновации строительство ведется в 66 районах Москвы. Будет возведено свыше 150 домов. В лидерах по количеству построенных домов по этой программе – Перово, Головинский и Можайский район. Одновременно идет проектирование новых домов – в разработке еще 200 новостроек.

Чтобы консультировать участников программы реновации, в Москве открыли центры информирования по переселению. Там можно оформить документы и задать интересующие вопросы. Кроме того, для удобства новоселов создали сервис "Помощь при переезде", где можно записаться онлайн к нотариусу, заказ грузчиков и другие услуги.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Вместо устаревшего жилья семьи получают квартиры с улучшенной отделкой в современных новостройках в своем же районе.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городреновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика