"Мой район. Навигатор": строительство домов по реновации началось в 66 районах Москвы

В настоящее время по программе реновации строительство ведется в 66 районах Москвы. Будет возведено свыше 150 домов. В лидерах по количеству построенных домов по этой программе – Перово, Головинский и Можайский район. Одновременно идет проектирование новых домов – в разработке еще 200 новостроек.

Чтобы консультировать участников программы реновации, в Москве открыли центры информирования по переселению. Там можно оформить документы и задать интересующие вопросы. Кроме того, для удобства новоселов создали сервис "Помощь при переезде", где можно записаться онлайн к нотариусу, заказ грузчиков и другие услуги.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Вместо устаревшего жилья семьи получают квартиры с улучшенной отделкой в современных новостройках в своем же районе.