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11 ноября, 20:05

Город

"Мой район. Навигатор": скульптуру "Фонтан" отреставрируют на станции метро "Римская"

"Мой район. Навигатор": скульптуру "Фонтан" отреставрируют на станции метро "Римская"

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Московские реставраторы занялись скульптурной композицией "Фонтан" на станции метро "Римская". Она находится на расстоянии 50 метров под землей.

Реставрировать будут коринфские колонны и фарфоровые фигуры Ромула и Рэма, основателей Рима. Автор памятника – скульптор Леонид Берлин. Кстати, в оформлении станции участвовали и итальянские архитекторы. На станции можно увидеть медальоны "Мадонна с младенцем" и "Капитолийскую волчицу". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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