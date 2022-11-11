"Мой район. Навигатор": скульптуру "Фонтан" отреставрируют на станции метро "Римская"

Московские реставраторы занялись скульптурной композицией "Фонтан" на станции метро "Римская". Она находится на расстоянии 50 метров под землей.

Реставрировать будут коринфские колонны и фарфоровые фигуры Ромула и Рэма, основателей Рима. Автор памятника – скульптор Леонид Берлин. Кстати, в оформлении станции участвовали и итальянские архитекторы. На станции можно увидеть медальоны "Мадонна с младенцем" и "Капитолийскую волчицу". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".