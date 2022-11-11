"Мой район. Навигатор": шесть километров временных полос обустроят на юге Москвы

На юге столицы обустроят шесть километров временных выделенных полос. Ездить по ним смогут только автобусы и электробусы. Причина такого решения столичных властей кроется в закрытии участка Замоскворецкой линии метро. Там будут строить новый подземный тоннель.

Отрезок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" перестанет работать12 ноября. Для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, можно воспользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро и пригородными поездами Павелецкого направления. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".