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Транспорт

"Мой район. Навигатор": шесть километров временных полос обустроят на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": шесть километров временных полос обустроят на юге Москвы

Новости часа: ВСУ обстреляли гражданские дома и санаторий в Новой Каховке

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В аэропорту Шереметьево предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе по ручной клади

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют на шесть месяцев

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Поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут курсировать с 12 ноября

Новости часа: участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют с 12 ноября

На юге столицы обустроят шесть километров временных выделенных полос. Ездить по ним смогут только автобусы и электробусы. Причина такого решения столичных властей кроется в закрытии участка Замоскворецкой линии метро. Там будут строить новый подземный тоннель.

Отрезок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" перестанет работать12 ноября. Для пассажиров запустят бесплатные компенсационные автобусы. Кроме того, можно воспользоваться Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро и пригородными поездами Павелецкого направления. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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