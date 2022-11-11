"Мой район. Навигатор": Большая кольцевая линия метро готова на 96%

Создание Большой кольцевой линии продолжается. На данный момент БКЛ готова уже на 96%. Семь новых станций уже подключили к электросетям: "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольникики".

Длина БКЛ составит 70 километров. После запуска БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".