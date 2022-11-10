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10 ноября, 22:00

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"Мой район. Навигатор": юбилей Останкинской телебашни отметили в Москве

"Мой район. Навигатор": юбилей Останкинской телебашни отметили в Москве

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В столице отметили юбилей Останкинской телебашни. В честь 55-летия московской достопримечательности и самой высокой башни в Европе организовали салют.

Впервые телевизоры страны приняли сигнал с Останкинской башни в ноябре 1967 года. Уникальный инженерный проект Останкинской телебашни не имеет аналогов: сооружение стоит на четырехметровом фундаменте, устойчивость ему придают натянутые внутри стальные тросы.

Когда возводили телевышку, там работал стройотряд МГИМО, в котором трудился будущий министр иностранных дел Сергей Лавров. А режиссер Андрей Тарковский на технических этажах Останкинской башни снимал фильм "Солярис". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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