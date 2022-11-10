"Мой район. Навигатор": МСД станет платным для транзита с 2023 года

В 2023 году бесплатный проезд по Московскому скоростному диаметру будет преимуществом только для столичных автомобилистов. С 2 января проезд по этой магистрали станет платным для транзитных автомобилей. 950 рублей будут взимать с машин с региональными номерами.

Платный проезд для машин из других городов существенно разгрузит диаметр и сделает его по-настоящему скоростным. Чтобы не платить 950 рублей, можно выбрать другой путь. Объезжать диаметр придется и грузовикам. Безвозмездно пользоваться МСД смогут легковые автомобили с московскими, подмосковными номерами и такси с лицензиями, выданными в столичном регионе.

Также предполагают, что деньги не будут снимать в том случае, если транспорт задержится на трассе более чем на два часа. То, как будет работать система оплаты на МСД, еще обсуждают.