Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10 ноября, 20:00

Транспорт

"Мой район. Навигатор": МСД станет платным для транзита с 2023 года

"Мой район. Навигатор": МСД станет платным для транзита с 2023 года

Новости часа: Чертановский суд арестовал женщину, которая выбросила из окна годовалую дочь

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют с 12 ноября

Новости часа: Mazda решила передать долю в дальневосточном СП "Соллерсу"

Южный вестибюль станции "Войковская" закрыли по требованию полиции

"Утро": затор образовался на Волоколамском шоссе

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице утром составила 110 километров

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

В 2023 году бесплатный проезд по Московскому скоростному диаметру будет преимуществом только для столичных автомобилистов. С 2 января проезд по этой магистрали станет платным для транзитных автомобилей. 950 рублей будут взимать с машин с региональными номерами.

Платный проезд для машин из других городов существенно разгрузит диаметр и сделает его по-настоящему скоростным. Чтобы не платить 950 рублей, можно выбрать другой путь. Объезжать диаметр придется и грузовикам. Безвозмездно пользоваться МСД смогут легковые автомобили с московскими, подмосковными номерами и такси с лицензиями, выданными в столичном регионе.

Также предполагают, что деньги не будут снимать в том случае, если транспорт задержится на трассе более чем на два часа. То, как будет работать система оплаты на МСД, еще обсуждают.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
транспортдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика