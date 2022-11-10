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"Мой район. Навигатор": в Москве увеличат скорости движения трамваев
О шумных трамваях в Москве вскоре можно будет узнать только в Музее транспорта. Поездки становятся все более комфортными и безопасными, в том числе благодаря обособлению трамвайных путей от автомобильных дорог.
В данный момент такие работы идут на Серпуховском Валу. Специалисты устанавливают бордюры высотой 15 сантиметров, благодаря этому трамваи больше не будут стоять в заторах вместе с машинами и задерживаться из-за аварий на дороге.
Программа: Мой район. Навигатор