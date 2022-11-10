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"Мой район. Навигатор": причалы Москвы-реки подготовили к наступлению холодов

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Столица постепенно готовится к зиме. Специалисты комплекса городского хозяйства позаботились и о причалах на Москве-реке. Всего их в столице 44. Так, рабочие приводят в порядок пристани на Фрунзенской набережной. Их тщательно очищают, промывают лестничные сходы и гранитные покрытия.

Зимой на московских причалах будут регулярно убирать снег. Пирсы, которые были повреждены, отремонтируют.

Еще недавно в городе появился первый понтон для электрических речных трамваев. Он находится возле причала "Киевский вокзал" и выглядит как павильон. С его помощью можно швартовать и заряжать суда, а внутри пассажиры в ожидании поездки смогут посидеть в кафе с панорамными окнами и воспользоваться бесплатным интернетом. Расписание рейсов будут показывать на медиаэкранах.

Аналогичные понтоны скоро появятся у причалов "Москва-Сити", "Сердце столицы" и "Парк Фили".

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Сюжет: "Мой район"
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