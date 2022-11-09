"Мой район. Навигатор": встолице появится еще один мост через Москву-реку

В столице появится еще один мост через Москву-реку. Это будет участок Северного дублера Кутузовского проспекта. На нем уже специалисты уложили асфальт.

Эта магистраль решит транспортные проблемы: позволит разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, а также улучшит ситуацию в районе делового центра "Москва-Сити".

Длина новой дороги составит 11 километров. На нем появятся более 10 путепроводов и эстакад, а также тоннель. По плану новую трассу целиком достроят в конце 2023 года.