"Мой район. Навигатор": новая волна тепла пришла в столичный регион

Новая волна тепла пришла в столичный регион. Столбики термометров на метеостанции Балчуг поднимались 8 ноября до отметки 5 градусов тепла.

На этой неделе синоптики обещают серьезное потепление. Постепенно воздух начнет прогреваться уже 9 ноября, а к выходным температура достигнет отметки 10 градусов. Ночью будет от 1 до 6 градусов. За такую погоду в столичном регионе отвечают сразу несколько циклонов, которые проходят по северу европейской части страны. Москва окажется в теплой части этих атмосферных образований.