Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08 ноября, 21:50

Общество

"Мой район. Навигатор": новая волна тепла пришла в столичный регион

"Мой район. Навигатор": новая волна тепла пришла в столичный регион

Путин заявил, что государство будет наращивать меры поддержки семей

Путин заявил, что поддержка государством семей с детьми должна становиться более весомой

"Жизнь в большом городе": сезон простуд

Слушания по адаптации военных, вернувшихся из зоны СВО, пройдут в Госдуме 12 декабря

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците антибиотиков на основе амоксициллина

"Личная территория": холод в отношениях

Новости часа: в Москве завершили основное благоустройство участка Ленинского проспекта

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана 9 ноября

Новости часа: добровольцев наделят статусом ветерана боевых действий

Новая волна тепла пришла в столичный регион. Столбики термометров на метеостанции Балчуг поднимались 8 ноября до отметки 5 градусов тепла.

На этой неделе синоптики обещают серьезное потепление. Постепенно воздух начнет прогреваться уже 9 ноября, а к выходным температура достигнет отметки 10 градусов. Ночью будет от 1 до 6 градусов. За такую погоду в столичном регионе отвечают сразу несколько циклонов, которые проходят по северу европейской части страны. Москва окажется в теплой части этих атмосферных образований.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
обществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика