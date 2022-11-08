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08 ноября, 20:00

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"Мой район. Навигатор": в Москве появится еще 9 новых выделенных полос

"Мой район. Навигатор": в Москве появится еще 9 новых выделенных полос

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В Москве появится еще девять новых выделенных полос. Они заработают с 26 ноября. Одна из них – на проспекте Маршала Жукова. Там время в пути для автобусов сократится в два раза. Выделенка на эстакаде до улицы Демьяна Бедного займет больше километра. Пассажиры смогут быстрее доезжать до станции БКЛ.

Выделенка на Ташкентской займет всего 200 метров. Полосы введут на двух участках, по которым ежедневно проезжают больше 90 тысяч пассажиров.

Об автомобилистах тоже позаботились. Для их удобства перед перекрестками с Волгоградским и Рязанским проспектами для проезда сохранили три полосы.

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Сюжет: "Мой район"
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