"Мой район. Навигатор": в Красносельском районе готовят проект капитального ремонта дома

Одну из семи московских высоток на площади Красных ворот отреставрируют в следующем году. Уже готовят проект капитального ремонта дома в Красносельском районе. В первую очередь, вернут исторический облик фасаду высотки, его промоют и частично обновят облицовочное покрытие. Также специалисты воссоздадут утраченные архитектурные элементы. Кроме того, в здании заменят все инженерные сети.

Строительство дома на площади Красных ворот завершили к 1953 году. Общая высота – 138 метров, здание состоит из трех корпусов. В центральной башне – 24 этажа, там размещалось министерство транспортного строительства СССР, а в правом крыле здания до сих пор находится один из вестибюлей станции метро "Красные ворота".