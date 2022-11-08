Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06:30

Город

"Мой район. Навигатор": в Красносельском районе готовят проект капитального ремонта дома

"Мой район. Навигатор": в Красносельском районе готовят проект капитального ремонта дома

Трамвайные пути обустроят на Волочаевской улице, Измайловском и Серпуховском Валу

Собянин заявил о завершении основных работ по благоустройству на Ленинском проспекте

Новости часа: в ГД пройдут слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО военных

Очевидцы показали кадры с москвичами, скупающими товары магазинов COS

Плотный поток автомобилей сформировался на Автозаводской улице в Москве

Очевидцы показали кадры человека, моющего окно на парапете балкона в Москве

Москвичам показали картину дня

Причалы Москвы-реки подготовили к наступлению холодов

Новости часа: СМИ сообщили о состоянии выкинувшей годовалую дочь из окна москвички

Одну из семи московских высоток на площади Красных ворот отреставрируют в следующем году. Уже готовят проект капитального ремонта дома в Красносельском районе. В первую очередь, вернут исторический облик фасаду высотки, его промоют и частично обновят облицовочное покрытие. Также специалисты воссоздадут утраченные архитектурные элементы. Кроме того, в здании заменят все инженерные сети.

Строительство дома на площади Красных ворот завершили к 1953 году. Общая высота – 138 метров, здание состоит из трех корпусов. В центральной башне – 24 этажа, там размещалось министерство транспортного строительства СССР, а в правом крыле здания до сих пор находится один из вестибюлей станции метро "Красные ворота".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика