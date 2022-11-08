05:45Общество
"Мой район. Навигатор": в Москве продолжается Большой этнографический диктант
В столице продолжается Большой этнографический диктант. Это седьмая по счету международная просветительская акция. В этом году ее поделили на два этапа.
Первые два дня москвичи могли посетить мероприятие лично, потом оно перешло в онлайн-формат. Для участников до 16 лет разработали 20 вопросов. На 10 больше – для горожан более старшего возраста. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор