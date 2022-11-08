01:45Транспорт
"Мой район. Навигатор": создание самого крупного ТПУ "Окружная" на севере Москвы завершено
Пассажиры Траснпорто-пересадочного узла "Окружная" теперь смогут в несколько раз быстрее пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Создание самого крупного ТПУ на севере Москвы завершено. Его даже называют большой вокзал или Мега-хаб.
Транспортно-пересадочный узел объединяет метро, МЦК, МЦД-1, "Аэроэксперсс" и маршруты наземного городского транспорта. Чтобы интегрировать станции, построили дополнительные вестибюли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор