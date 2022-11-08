"Мой район. Навигатор": создание самого крупного ТПУ "Окружная" на севере Москвы завершено

Пассажиры Траснпорто-пересадочного узла "Окружная" теперь смогут в несколько раз быстрее пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Создание самого крупного ТПУ на севере Москвы завершено. Его даже называют большой вокзал или Мега-хаб.

Транспортно-пересадочный узел объединяет метро, МЦК, МЦД-1, "Аэроэксперсс" и маршруты наземного городского транспорта. Чтобы интегрировать станции, построили дополнительные вестибюли.

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