"Мой район. Навигатор": в столице завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Пассажиры ТПУ "Окружная" теперь смогут в несколько раз быстрее пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Создание самого крупного ТПУ на севере Москвы завершено.

Транспортно-пересадочный узел объединил метро, МЦК, МЦД-1, "Аэроэксперсс" и маршруты наземного городского транспорта. Чтобы интегрировать станции, специалисты построили дополнительные вестибюли.

Строительство ТПУ "Окружная" началось в 2014 году. Работы велись большими темпами, несмотря на технологическую сложность. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".