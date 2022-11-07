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"Мой район. Навигатор": эстакада через Волгоградский проспект готова почти на 70%

"Мой район. Навигатор": эстакада через Волгоградский проспект готова почти на 70%

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Эстакада через Волгоградский проспект на южном участке Московского скоростного диаметра готова почти на 70%. Это одно из самых протяженных сооружений на трассе – длина эстакады составит полтора километра.

Специалисты возводили дорогу одновременно с нескольких точек методом надвижки. Это позволило не останавливать движение на Волгоградском проспекте, Люблинской и Шоссейной улицах. Без сбоев работал второй диаметр и открытый участок Таганско-Краснопресненской линии метро.

На эстакаде будет по три полосы в каждом направлении. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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