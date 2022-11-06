"Мой район. Навигатор": реконструкция станции метро "Каширская" подходит к концу

Работы по реконструкции станции метро "Каширская" Большой кольцевой линии подходят к концу. Все мероприятия проведут до конца года.

Во время ремонта рабочие заменили инженерные коммуникации, рельсы, облицевали стены и обновили вестибюли. Станцию практически разобрали и собрали заново. При этом специалисты постарались максимально сохранить исторический облик постройки, в том числе панно-барельефы.

В порядок приводят и пространство вокруг станции. Открытие "Каширской" улучшит транспортное обслуживание жителей районов Зюзино, Московречье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники. Ремонт станции – часть большого проекта по реконструкции Каховской ветки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".