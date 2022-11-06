Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября, 18:20

Транспорт

"Мой район. Навигатор": с декабря на станциях кольцевого метро заработают новые турникеты

"Мой район. Навигатор": с декабря на станциях кольцевого метро заработают новые турникеты

В Москве каршеринг обогнал такси по темпам роста тарифов

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

Москвичам рассказали о последних событиях российских регионов

МЦД-1 и МЦД-2 могут продлить

Московские центральные диаметры хотят продлить

Московские центральные диаметры могут продлить

Станция "Очаково" будущего МЦД-4 готова на 75%

Трамваи к метро "ВДНХ" и в Останкино снова ходят по выходным

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыли до 8 ноября

С декабря на всех станциях Московского центрального кольца заработают новые турникеты. Специалисты заменят около 250 старых устройств. Оплачивать поездку можно будет не только проездными, но и с помощью банковской карты или системы Face Pay.

В таком случае, турникет сработает в два-три раза быстрее. На экране будет отображаться подробная информация о статусе билета – сколько осталось поездок или дней до следующей оплаты. Среди других достоинств нового оборудования – крупный шрифт и яркая подсветка, которая помогает сориентироваться слабовидящим.

В метро заменили уже более половины турникетов. Они изготовлены отечественным производителем с использованием российского программного обеспечения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика