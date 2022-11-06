"Мой район. Навигатор": с декабря на станциях кольцевого метро заработают новые турникеты

С декабря на всех станциях Московского центрального кольца заработают новые турникеты. Специалисты заменят около 250 старых устройств. Оплачивать поездку можно будет не только проездными, но и с помощью банковской карты или системы Face Pay.

В таком случае, турникет сработает в два-три раза быстрее. На экране будет отображаться подробная информация о статусе билета – сколько осталось поездок или дней до следующей оплаты. Среди других достоинств нового оборудования – крупный шрифт и яркая подсветка, которая помогает сориентироваться слабовидящим.

В метро заменили уже более половины турникетов. Они изготовлены отечественным производителем с использованием российского программного обеспечения.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".