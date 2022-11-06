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"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году

"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в 2022 году

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В этом году в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 40 домов. Это означает, что новоселье в ближайшее время смогут отпраздновать или уже сделали это более 15 тысяч человек.

Новые многоэтажки расположены в 11 округах. Больше всего сданных новостроек расположились на юго-западе столицы. Там готовы семь домов. Все квартиры созданы с улучшенной отделкой, они делаются по единому стандарту. Первые этажи в новостройках можно использовать для размещения коммерческих объектов. Во всех дворах возводят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Обязательным является и озеленение территории.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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