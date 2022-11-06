"Мой район. Навигатор": в Доме Журналиста завершился первый этап реставрации

В Доме Журналиста на Никитском бульваре завершился первый этап масштабной реставрации. Главному фасаду, построенному в стиле эклектики, вернули исторический облик и оригинальный цвет.

Очистили от штукатурки и многочисленных слоев краски, укрепили кирпичную кладку, а затем воссоздали утраченные архитектурные элементы. Над главным входом заменили чугунный козырек. Внутри уже привели в порядок каминный зал – отремонтировали мраморный камин, паркет и стены.

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