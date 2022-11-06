07:50Город
"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон летних веранд
В столице с приходом холодов завершился сезон летних веранд. Новый же сезон начнется в следующем году первого апреля.
Сейчас город активно готовится к зиме. Завершились работы по консервации фонтанов: их промывают и, если нужно, ремонтируют. Также специалисты в перддверии холодов высаживают луковицы тюльпанов. Цветы украсят улицы, площади, набережные, парки и скверы.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор