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"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон летних веранд

"Мой район. Навигатор": в Москве завершился сезон летних веранд

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В столице с приходом холодов завершился сезон летних веранд. Новый же сезон начнется в следующем году первого апреля.

Сейчас город активно готовится к зиме. Завершились работы по консервации фонтанов: их промывают и, если нужно, ремонтируют. Также специалисты в перддверии холодов высаживают луковицы тюльпанов. Цветы украсят улицы, площади, набережные, парки и скверы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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