"Мой район. Навигатор": на Арбатско-Покровской линии запустили "Дальневосточный экспресс"

Пассажиры московского метрополитена смогут окунуться в атмосферу Дальнего Востока. На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Дизайн вагонов посвящен одиннадцати регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Бурятии. Всего в составе их десять.

На стенах можно увидеть фотографии лотосов Комарова в Амурской области, медведей и вулканы Камчатки, озеро Байкал и буддийские храмы Бурятии, золотые прииски и тайгу Магаданской области, амурского тигра и вантовые мосты Приморья, китов и маяк Анива на Сахалине.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".