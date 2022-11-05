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"Мой район. Навигатор": на Арбатско-Покровской линии запустили "Дальневосточный экспресс"

"Мой район. Навигатор": на Арбатско-Покровской линии запустили "Дальневосточный экспресс"

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Пассажиры московского метрополитена смогут окунуться в атмосферу Дальнего Востока. На Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". Дизайн вагонов посвящен одиннадцати регионам Дальнего Востока – от Чукотки до Бурятии. Всего в составе их десять.
На стенах можно увидеть фотографии лотосов Комарова в Амурской области, медведей и вулканы Камчатки, озеро Байкал и буддийские храмы Бурятии, золотые прииски и тайгу Магаданской области, амурского тигра и вантовые мосты Приморья, китов и маяк Анива на Сахалине.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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