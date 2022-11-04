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"Мой район. Навигатор": на Красной площади отреставрировали памятник Минину и Пожарскому

"Мой район. Навигатор": на Красной площади отреставрировали памятник Минину и Пожарскому

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На Красной площади завершилась масштабная реконструкция памятника Минину и Пожарскому. Целый год понадобился специалистам, чтобы вдохнуть в монумент вторую жизнь.

Активная коррозия металла стала причиной многочисленных трещин и деформаций оболочек двухсотлетней скульптуры. Памятник находился в настолько плохом состоянии, что его было решено реставрировать на месте. В общей сложности над ним работали свыше 50 специалистов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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