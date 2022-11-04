"Мой район. Навигатор": акция "День без турникетов"

В столице проходит акция "День без турникетов". В этот раз ее приурочили к Московской неделе интерьера и дизайна. Все желающие могут побывать на мебельных фабриках и в столярных мастерских. Всего для посетителей открыли двери более 30 площадок.

Узнать как делается фурнитура и элементы декора, как рождается идея создания необычных предметов интерьера и при помощи каких станков задумки материализуются, можно совершенно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

Для детей сделали отдельную программу. Так, юных горожан ждут в технопарке "На Зорге", там проводят мастер-классы по дизайну и моде. А в международной школе креативных технологий можно попробовать свои силы в 3D-моделировании.